Андрей Афанасиев
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Фёкла Андреева
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
30.07.1835
Сын: Евдоким Андреев
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
02.04.1838
Сын: Тит Андреев
Мать ребёнка: Анна Андреева
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1843
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Анна Андреева
Смерть
Неизвестно