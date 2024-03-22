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Фёкла Андреева

Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Андрей Афанасиев

Мать: Анна Андреева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.05.1847

Муж: Исидор Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1848

Сын: Василий Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Никитин

сельцо Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Параскева Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Никитин

Рождение ребёнка
19.07.1853

Дочь: Анна Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Никитин

д.Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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