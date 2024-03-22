Фёкла Андреева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Андрей Афанасиев
Мать: Анна Андреева
Бракосочетание
12.05.1847
Муж: Исидор Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1848
Сын: Василий Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Никитин
сельцо Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Параскева Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Никитин
Рождение ребёнка
19.07.1853
Дочь: Анна Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Никитин
д.Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно