Исидор Никитин
Место рожденияд.Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Никита Карпов
Мать: Евдокия (Константинова)
д.Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1846
Дочь: Параскева ст
Мать ребёнка: Анастасия (Власова)
сельцо Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1847
Жена: Фёкла Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1848
Сын: Василий Исидоров
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
сельцо Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Параскева Исидорова
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
19.07.1853
Дочь: Анна Исидорова
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
д.Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия (Власова)
Работа или профессия
Неизвестно
дворовой человек
Смерть
Неизвестно