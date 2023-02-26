Исидор Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исидор Никитин

Место рождения

д.Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Никита Карпов

Мать: Евдокия (Константинова)

д.Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1846

Дочь: Параскева ст

Мать ребёнка: Анастасия (Власова)

сельцо Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1847

Жена: Фёкла Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1848

Сын: Василий Исидоров

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

сельцо Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Параскева Исидорова

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
19.07.1853

Дочь: Анна Исидорова

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

д.Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия (Власова)

Работа или профессия
Неизвестно
дворовой человек
Смерть
Неизвестно
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