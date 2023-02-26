Никита Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти10.02.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1806
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Исидор Никитин
Мать ребёнка: Евдокия (Константинова)
д.Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1820
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Евдокия (Константинова)
сельцо Феодоровское
Рождение ребёнка
01.01.1825
Дочь: Анисия Никитина
Мать ребёнка: Евдокия (Константинова)
сельцо Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1825
дворовой человек
Бракосочетание
16.08.1833
Жена: Агафия Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Фёдорова
Смерть
10.02.1834
сельцо Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.