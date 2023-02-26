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Никита Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

10.02.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
25.09.1806

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Исидор Никитин

Мать ребёнка: Евдокия (Константинова)

д.Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1820

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Евдокия (Константинова)

сельцо Феодоровское
Рождение ребёнка
01.01.1825

Дочь: Анисия Никитина

Мать ребёнка: Евдокия (Константинова)

сельцо Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1825
дворовой человек
Бракосочетание
16.08.1833

Жена: Агафия Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Фёдорова

Смерть
10.02.1834
сельцо Хотеево Поречского уезда Смоленской губ.
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