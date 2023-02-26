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Агафия Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

07.03.1852

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1821

Муж: Болдин Тимофей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Болдин Тимофей Филиппов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Болдин Климент Тимофеев

Отец ребёнка: Болдин Тимофей Филиппов

Рождение ребёнка
08.08.1831

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Болдин Тимофей Филиппов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.08.1833

Муж: Никита Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
07.03.1852
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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