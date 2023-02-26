Агафия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти07.03.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1821
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Болдин Тимофей Филиппов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Болдин Тимофей Филиппов
Рождение ребёнка
08.08.1831
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Болдин Тимофей Филиппов
Бракосочетание
16.08.1833
Муж: Никита Карпов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
07.03.1852