Болдин Тимофей Филиппов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти10.07.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Болдин Филипп Семёнов
Мать: Марфа Архипова
Бракосочетание
10.02.1799
Жена: Мария Анисимова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.08.1801
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Мария Анисимова
Рождение ребёнка
12.02.1806
Сын: Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Анисимова
Рождение ребёнка
10.08.1807
Сын: Дамиан Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Анисимова
Рождение ребёнка
?.02.1808
Сын: Дометий Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Анисимова
Рождение ребёнка
11.07.1809
Сын: Антоний Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Анисимова
Бракосочетание
24.04.1821
Жена: Агафия Емельянова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Агафия Емельянова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Агафия Емельянова
Смерть
10.07.1831
Причина смерти: чахотка
Рождение ребёнка
08.08.1831
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Агафия Емельянова