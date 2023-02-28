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Болдин Тимофей Филиппов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

10.07.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Болдин Филипп Семёнов

Мать: Марфа Архипова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1799

Жена: Мария Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.08.1801

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Анисимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1806

Сын: Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Анисимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1807

Сын: Дамиан Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Анисимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.02.1808

Сын: Дометий Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Анисимова

Рождение ребёнка
11.07.1809

Сын: Антоний Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Анисимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.04.1821

Жена: Агафия Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Агафия Емельянова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Болдин Климент Тимофеев

Мать ребёнка: Агафия Емельянова

Смерть
10.07.1831
Причина смерти: чахотка
Рождение ребёнка
08.08.1831

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Агафия Емельянова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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