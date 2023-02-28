Александра Ефремова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Ефрем Петров
Бракосочетание
14.02.1888
Муж: Филимон (Федосов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1892
Дочь: Мелания Филимонова
Отец ребёнка: Филимон (Федосов)
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1894
Сын: Иоанн Филимонов
Отец ребёнка: Филимон (Федосов)
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1895
Дочь: Мария Филимонова
Отец ребёнка: Филимон (Федосов)
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1897
Дочь: Анна Филимонова
Отец ребёнка: Филимон (Федосов)
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1899
Дочь: Ольга Филимонова
Отец ребёнка: Филимон (Федосов)
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно