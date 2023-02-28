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Александра Ефремова

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Ефрем Петров

Мать: Синклитикия (по крёстному)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.02.1888

Муж: Филимон (Федосов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1892

Дочь: Мелания Филимонова

Отец ребёнка: Филимон (Федосов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1894

Сын: Иоанн Филимонов

Отец ребёнка: Филимон (Федосов)

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1895

Дочь: Мария Филимонова

Отец ребёнка: Филимон (Федосов)

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1897

Дочь: Анна Филимонова

Отец ребёнка: Филимон (Федосов)

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1899

Дочь: Ольга Филимонова

Отец ребёнка: Филимон (Федосов)

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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