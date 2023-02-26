Синклитикия (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синклитикия (по крёстному)

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.09.1844

Дата смерти

20.11.1877

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1844

Отец: не указан

Мать: Ксения Евстафиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1862

Муж: Ефрем Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Фёдор Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Петров

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Александра Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1871

Дочь: Домника Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1873

Сын: Дометий Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1875

Дочь: Параскева Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.11.1877
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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