Синклитикия (по крёстному)
Место рождения
Дата рождения16.09.1844
Дата смерти20.11.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1844
Отец: не указан
Мать: Ксения Евстафиева
Бракосочетание
10.02.1862
Муж: Ефрем Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Фёдор Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Петров
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Александра Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Петров
Рождение ребёнка
31.01.1871
Дочь: Домника Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Петров
Рождение ребёнка
01.08.1873
Сын: Дометий Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Петров
Рождение ребёнка
11.10.1875
Дочь: Параскева Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Петров
Смерть
20.11.1877
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно