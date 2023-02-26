Парфений Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфений Николаев

Парфений Николаев

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1798

Дата смерти

22.06.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Николай Петров

Мать: Фёкла Самуйлова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Косьма Парфенов

Мать ребёнка: Соломония Романова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1820

Сын: Пахом Парфенов

Мать ребёнка: Соломония Романова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1823

Дочь: Александра Парфенова

Мать ребёнка: Соломония Романова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1831

Сын: Пётр Парфенов

Мать ребёнка: Соломония Романова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1834

Жена: Параскева Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.10.1837

Дочь: Параскева Парфенова

Мать ребёнка: Параскева Васильева

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1842

Жена: Марфа Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1843

Дочь: Фёкла Парфенова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.06.1852
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close