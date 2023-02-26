Парфений Николаев
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1798
Дата смерти22.06.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Николай Петров
Мать: Фёкла Самуйлова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1817
Сын: Косьма Парфенов
Мать ребёнка: Соломония Романова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1820
Сын: Пахом Парфенов
Мать ребёнка: Соломония Романова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1823
Дочь: Александра Парфенова
Мать ребёнка: Соломония Романова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1831
Сын: Пётр Парфенов
Мать ребёнка: Соломония Романова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1834
Жена: Параскева Васильева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.10.1837
Дочь: Параскева Парфенова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1842
Жена: Марфа Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1843
Дочь: Фёкла Парфенова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.06.1852
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.