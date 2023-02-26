Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1842

Муж: Парфений Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1843

Дочь: Фёкла Парфенова

Отец ребёнка: Парфений Николаев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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