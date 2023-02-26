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Пахом Парфенов

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.05.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1820

Отец: Парфений Николаев

Мать: Соломония Романова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.07.1839

Жена: Параскева Титова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1845

Сын: Порфирий Пахомов

Мать ребёнка: Параскева Титова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1848

Сын: Гавриил Пахомов

Мать ребёнка: Параскева Титова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кирилл Пахомов

Мать ребёнка: Параскева Титова

Рождение ребёнка
?.04.1853

Дочь: Мелания Пахомова

Мать ребёнка: Параскева Титова

Смерть
Неизвестно
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