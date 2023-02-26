Пахом Парфенов
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.05.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1820
Отец: Парфений Николаев
Мать: Соломония Романова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.07.1839
Жена: Параскева Титова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1845
Сын: Порфирий Пахомов
Мать ребёнка: Параскева Титова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1848
Сын: Гавриил Пахомов
Мать ребёнка: Параскева Титова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кирилл Пахомов
Мать ребёнка: Параскева Титова
Рождение ребёнка
?.04.1853
Дочь: Мелания Пахомова
Мать ребёнка: Параскева Титова
Смерть
Неизвестно