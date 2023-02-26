Параскева Титова
Место рожденияд.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.10.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1819
Отец: Тит Павлов
Мать: Анастасия (Павлова)
д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.07.1839
Муж: Пахом Парфенов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1845
Сын: Порфирий Пахомов
Отец ребёнка: Пахом Парфенов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1848
Сын: Гавриил Пахомов
Отец ребёнка: Пахом Парфенов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кирилл Пахомов
Отец ребёнка: Пахом Парфенов
Рождение ребёнка
?.04.1853
Дочь: Мелания Пахомова
Отец ребёнка: Пахом Парфенов
Смерть
Неизвестно