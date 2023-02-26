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Параскева Титова

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Место рождения

д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.10.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1819

Отец: Тит Павлов

Мать: Анастасия (Павлова)

д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.07.1839

Муж: Пахом Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1845

Сын: Порфирий Пахомов

Отец ребёнка: Пахом Парфенов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1848

Сын: Гавриил Пахомов

Отец ребёнка: Пахом Парфенов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кирилл Пахомов

Отец ребёнка: Пахом Парфенов

Рождение ребёнка
?.04.1853

Дочь: Мелания Пахомова

Отец ребёнка: Пахом Парфенов

Смерть
Неизвестно
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