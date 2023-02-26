Анастасия (Павлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия (Павлова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

09.11.1843

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Самсон Харитонов

Мать: ?

Рождение ребёнка
22.10.1819

Дочь: Параскева Титова

Отец ребёнка: Тит Павлов

д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1822

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Тит Павлов

д.Володченки Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1825

Сын: Анисим Титов

Отец ребёнка: Тит Павлов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Яков Титов

Отец ребёнка: Тит Павлов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Титова

Отец ребёнка: Тит Павлов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Никита Титов

Отец ребёнка: Тит Павлов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1831

Сын: Семён Титов

Отец ребёнка: Тит Павлов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1834

Сын: Ефимий Титов

Отец ребёнка: Тит Павлов

д.Володченки Марышинского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1839

Сын: Сергей Титов

Отец ребёнка: Тит Павлов

д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.11.1843
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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