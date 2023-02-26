Анастасия (Павлова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти09.11.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Самсон Харитонов
Мать: ?
Рождение ребёнка
22.10.1819
Дочь: Параскева Титова
Отец ребёнка: Тит Павлов
д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1822
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Тит Павлов
д.Володченки Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1825
Сын: Анисим Титов
Отец ребёнка: Тит Павлов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Яков Титов
Отец ребёнка: Тит Павлов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Титова
Отец ребёнка: Тит Павлов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Никита Титов
Отец ребёнка: Тит Павлов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1831
Сын: Семён Титов
Отец ребёнка: Тит Павлов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1834
Сын: Ефимий Титов
Отец ребёнка: Тит Павлов
д.Володченки Марышинского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1839
Сын: Сергей Титов
Отец ребёнка: Тит Павлов
д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.11.1843
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.