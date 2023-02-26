Евдокия Титова
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Тит Павлов
Мать: Анастасия (Павлова)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1850
Муж: Дмитрий Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно