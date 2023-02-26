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Николай Петров

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

28.05.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Пётр Иванов

Мать: ?

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1791

Дочь: Агафия Николаева

Мать ребёнка: Фёкла Самуйлова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797

Сын: Михаил Николаев

Мать ребёнка: Фёкла Самуйлова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Парфений Николаев

Мать ребёнка: Фёкла Самуйлова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1801

Дочь: Агрипина Николаева

Мать ребёнка: Фёкла Самуйлова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.05.1808
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
1808

Сын: Никифор Николаев

Мать ребёнка: Фёкла Самуйлова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1812

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Фёкла Самуйлова

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