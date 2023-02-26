Николай Петров
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1767
Дата смерти28.05.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Пётр Иванов
Мать: ?
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1791
Дочь: Агафия Николаева
Мать ребёнка: Фёкла Самуйлова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797
Сын: Михаил Николаев
Мать ребёнка: Фёкла Самуйлова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Парфений Николаев
Мать ребёнка: Фёкла Самуйлова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1801
Дочь: Агрипина Николаева
Мать ребёнка: Фёкла Самуйлова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.05.1808
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никифор Николаев
Мать ребёнка: Фёкла Самуйлова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1812
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Фёкла Самуйлова