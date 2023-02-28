Никифор Николаев
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1808
Дата смерти14.08.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.10.1807
Жена: Пелагия Флорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение
1808
Отец: Николай Петров
Мать: Фёкла Самуйлова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1809
Сын: Алексей Никифоров
Мать ребёнка: Пелагия Флорова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1822
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Соломония Петрова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1825
Сын: Константин Никифоров
Мать ребёнка: Соломония Петрова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Петрова
Смерть
14.08.1836
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.