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Никифор Николаев

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1808

Дата смерти

14.08.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.10.1807

Жена: Пелагия Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение
1808

Отец: Николай Петров

Мать: Фёкла Самуйлова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1809

Сын: Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Пелагия Флорова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1822

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Соломония Петрова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1825

Сын: Константин Никифоров

Мать ребёнка: Соломония Петрова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Петрова

Смерть
14.08.1836
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
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