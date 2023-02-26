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Пелагия Флорова

Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1788

Дата смерти

01.04.1855

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Флор Гаврилов

Мать: Дария Демидова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1807

Муж: Никифор Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.05.1809

Сын: Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Николаев

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1823

Сын: Андрей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Артемов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Артемов

Смерть
01.04.1855
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.