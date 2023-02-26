Пелагия Флорова
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1788
Дата смерти01.04.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Флор Гаврилов
Мать: Дария Демидова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1807
Муж: Никифор Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.05.1809
Сын: Алексей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Николаев
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1823
Сын: Андрей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Артемов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Артемов
Смерть
01.04.1855
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.