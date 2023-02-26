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Фёкла Самуйлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

20.01.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1791

Дочь: Агафия Николаева

Отец ребёнка: Николай Петров

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797

Сын: Михаил Николаев

Отец ребёнка: Николай Петров

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Парфений Николаев

Отец ребёнка: Николай Петров

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1801

Дочь: Агрипина Николаева

Отец ребёнка: Николай Петров

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.01.1807
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка
Рождение ребёнка
1808

Сын: Никифор Николаев

Отец ребёнка: Николай Петров

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1812

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Николай Петров

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