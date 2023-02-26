Фёкла Самуйлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти20.01.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1791
Дочь: Агафия Николаева
Отец ребёнка: Николай Петров
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797
Сын: Михаил Николаев
Отец ребёнка: Николай Петров
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Парфений Николаев
Отец ребёнка: Николай Петров
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1801
Дочь: Агрипина Николаева
Отец ребёнка: Николай Петров
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.01.1807
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никифор Николаев
Отец ребёнка: Николай Петров
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1812
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Николай Петров