Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Николаева

Евдокия Николаева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: Николай Петров

Мать: Фёкла Самуйлова

Рождение ребёнка
13.03.1831

Сын: Алексей Фомин

Отец ребёнка: Фома Романов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1833

Дочь: Гликерия Фомина

Отец ребёнка: Фома Романов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1836

Дочь: Елена Фомина

Отец ребёнка: Фома Романов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1838

Дочь: Агафия Фомина

Отец ребёнка: Фома Романов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1839

Сын: Терентий Фомин

Отец ребёнка: Фома Романов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Стефан Фомин

Отец ребёнка: Фома Романов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1848

Дочь: Параскева Фомина

Отец ребёнка: Фома Романов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1854

Сын: Сергей Фомин

Отец ребёнка: Фома Романов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close