Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: Николай Петров
Мать: Фёкла Самуйлова
Рождение ребёнка
13.03.1831
Сын: Алексей Фомин
Отец ребёнка: Фома Романов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1833
Дочь: Гликерия Фомина
Отец ребёнка: Фома Романов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1836
Дочь: Елена Фомина
Отец ребёнка: Фома Романов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1838
Дочь: Агафия Фомина
Отец ребёнка: Фома Романов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1839
Сын: Терентий Фомин
Отец ребёнка: Фома Романов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Стефан Фомин
Отец ребёнка: Фома Романов
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1848
Дочь: Параскева Фомина
Отец ребёнка: Фома Романов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1854
Сын: Сергей Фомин
Отец ребёнка: Фома Романов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно