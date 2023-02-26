Терентий Фомин
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.04.1839
Дата смерти08.04.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1839
Отец: Фома Романов
Мать: Евдокия Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1857
Жена: Матрона Егорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1858
Дочь: Мелания Терентиева
Мать ребёнка: Матрона Егорова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1861
Сын: Устин Терентиев
Мать ребёнка: Матрона Егорова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Параскева Терентиева
Мать ребёнка: Матрона Егорова
Смерть
08.04.1873
Рождение ребёнка
25.08.1873
Дочь: Наталия Терентиева
Мать ребёнка: Матрона Егорова
Военная служба
1873
по билету отпущенный рядовой