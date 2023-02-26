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Терентий Фомин

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.04.1839

Дата смерти

08.04.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1839

Отец: Фома Романов

Мать: Евдокия Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1857

Жена: Матрона Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1858

Дочь: Мелания Терентиева

Мать ребёнка: Матрона Егорова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1861

Сын: Устин Терентиев

Мать ребёнка: Матрона Егорова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Параскева Терентиева

Мать ребёнка: Матрона Егорова

Смерть
08.04.1873
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1873

Дочь: Наталия Терентиева

Мать ребёнка: Матрона Егорова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1873
по билету отпущенный рядовой
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