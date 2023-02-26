Матрона Егорова
Место рожденияд.Беляты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1857
Муж: Терентий Фомин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1858
Дочь: Мелания Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Фомин
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1861
Сын: Устин Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Фомин
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Параскева Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Фомин
Рождение ребёнка
25.08.1873
Дочь: Наталия Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Фомин
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно