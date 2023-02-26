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Матрона Егорова

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Место рождения

д.Беляты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: ?

Мать: ?

д.Беляты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1857

Муж: Терентий Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1858

Дочь: Мелания Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Фомин

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1861

Сын: Устин Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Фомин

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Параскева Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Фомин

Рождение ребёнка
25.08.1873

Дочь: Наталия Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Фомин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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