Фома Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти10.03.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.1831
Сын: Алексей Фомин
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1833
Дочь: Гликерия Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1836
Дочь: Елена Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1838
Дочь: Агафия Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1839
Сын: Терентий Фомин
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Стефан Фомин
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
14.10.1848
Дочь: Параскева Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1854
Сын: Сергей Фомин
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
10.03.1872