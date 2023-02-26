Фома Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

10.03.1872

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.03.1831

Сын: Алексей Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1833

Дочь: Гликерия Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1836

Дочь: Елена Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1838

Дочь: Агафия Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1839

Сын: Терентий Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Стефан Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1848

Дочь: Параскева Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1854

Сын: Сергей Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
10.03.1872
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
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