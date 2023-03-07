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Стефан Фомин

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Место рождения

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

05.01.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Фома Романов

Мать: Евдокия Николаева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Пётр Стефанов

Мать ребёнка: Екатерина Павлова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1871

Сын: Фёдор Стефанов

Мать ребёнка: Екатерина Павлова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1873

Дочь: Мавра Стефанова

Мать ребёнка: Екатерина Павлова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1875

Сын: Демид Стефанов

Мать ребёнка: Екатерина Павлова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Гавриил Стефанов

Мать ребёнка: Екатерина Павлова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1895

Сын: Михаил (по отчеству)

Мать ребёнка: Екатерина Павлова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Павлова

Смерть
05.01.1879
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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