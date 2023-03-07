Стефан Фомин
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти05.01.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Фома Романов
Мать: Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1868
Сын: Пётр Стефанов
Мать ребёнка: Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
07.06.1871
Сын: Фёдор Стефанов
Мать ребёнка: Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
18.04.1873
Дочь: Мавра Стефанова
Мать ребёнка: Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
12.08.1875
Сын: Демид Стефанов
Мать ребёнка: Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
1878
Сын: Гавриил Стефанов
Мать ребёнка: Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
29.09.1895
Сын: Михаил (по отчеству)
Мать ребёнка: Екатерина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Павлова
Смерть
05.01.1879
Причина смерти: от натуральной