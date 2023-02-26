Екатерина Павлова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.11.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1848
Отец: Павел Терентьев
Мать: Пелагея Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1868
Сын: Пётр Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Фомин
Рождение ребёнка
07.06.1871
Сын: Фёдор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Фомин
Рождение ребёнка
18.04.1873
Дочь: Мавра Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Фомин
Рождение ребёнка
12.08.1875
Сын: Демид Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Фомин
Рождение ребёнка
1878
Сын: Гавриил Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Фомин
Рождение ребёнка
10.04.1882
Дочь: Федора (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.01.1884
Дочь: Анна (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.09.1895
Сын: Михаил (по отчеству)
Отец ребёнка: Стефан Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Фомин
Смерть
Неизвестно