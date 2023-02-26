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Екатерина Павлова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.11.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1848

Отец: Павел Терентьев

Мать: Пелагея Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1868

Сын: Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Фомин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1871

Сын: Фёдор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Фомин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1873

Дочь: Мавра Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Фомин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1875

Сын: Демид Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Фомин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Гавриил Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Фомин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1882

Дочь: Федора (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1884

Дочь: Анна (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1895

Сын: Михаил (по отчеству)

Отец ребёнка: Стефан Фомин

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Фомин

Смерть
Неизвестно
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