Павел Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти05.04.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1840
Жена: Пелагея Яковлева
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
02.11.1842
Дочь: Матрона Павлова
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
30.12.1844
Сын: Василий Павлов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1846
Сын: Дмитрий Павлов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1848
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1850
Сын: Пётр Павлов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Михаил Павлов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
09.10.1854
Дочь: Надежда Терентьева
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1854
дворовой человек
Рождение ребёнка
27.06.1857
Сын: Андрей Павлов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1858
Место жительства
До 1858
Рождение ребёнка
10.02.1859
Сын: Алексей Павлов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
сельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1860
Дочь: Елена Павлова
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1862
Сын: Никита Павлов
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
сельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1864
Дочь: Акилина Павлова
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.04.1884
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище