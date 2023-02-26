Павел Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Терентьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

05.04.1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1840

Жена: Пелагея Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
02.11.1842

Дочь: Матрона Павлова

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1844

Сын: Василий Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1846

Сын: Дмитрий Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1848

Дочь: Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1850

Сын: Пётр Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Михаил Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
09.10.1854

Дочь: Надежда Терентьева

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1854
дворовой человек
Рождение ребёнка
27.06.1857

Сын: Андрей Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1858
Место жительства
До 1858
Рождение ребёнка
10.02.1859

Сын: Алексей Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

сельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1860

Дочь: Елена Павлова

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1862

Сын: Никита Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

сельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1864

Дочь: Акилина Павлова

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.04.1884
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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