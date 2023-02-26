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Пётр Павлов

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Место рождения

сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.09.1850

Дата смерти

04.11.1850

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1850

Отец: Павел Терентьев

Мать: Пелагея Яковлева

сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.11.1850
сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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