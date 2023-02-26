(Бодюлькова) Пелагея Яковлева
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1820
Дата смерти09.05.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1820
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1840
Муж: Павел Терентьев
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
02.11.1842
Дочь: Матрона Павлова
Отец ребёнка: Павел Терентьев
Рождение ребёнка
30.12.1844
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Павел Терентьев
сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1846
Сын: Дмитрий Павлов
Отец ребёнка: Павел Терентьев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1848
Дочь: Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Павел Терентьев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1850
Сын: Пётр Павлов
Отец ребёнка: Павел Терентьев
сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Михаил Павлов
Отец ребёнка: Павел Терентьев
Рождение ребёнка
09.10.1854
Дочь: Надежда Терентьева
Отец ребёнка: Павел Терентьев
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1857
Сын: Андрей Павлов
Отец ребёнка: Павел Терентьев
сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1859
Сын: Алексей Павлов
Отец ребёнка: Павел Терентьев
сельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1860
Дочь: Елена Павлова
Отец ребёнка: Павел Терентьев
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1862
Сын: Никита Павлов
Отец ребёнка: Павел Терентьев
сельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1864
Дочь: Акилина Павлова
Отец ребёнка: Павел Терентьев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.05.1885
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище