(Бодюлькова) Пелагея Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бодюлькова) Пелагея Яковлева

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

09.05.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Бодюльков Яков Григорьев

Мать: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.02.1840

Муж: Павел Терентьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
02.11.1842

Дочь: Матрона Павлова

Отец ребёнка: Павел Терентьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1844

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Павел Терентьев

сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1846

Сын: Дмитрий Павлов

Отец ребёнка: Павел Терентьев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1848

Дочь: Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Павел Терентьев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1850

Сын: Пётр Павлов

Отец ребёнка: Павел Терентьев

сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Михаил Павлов

Отец ребёнка: Павел Терентьев

Рождение ребёнка
09.10.1854

Дочь: Надежда Терентьева

Отец ребёнка: Павел Терентьев

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1857

Сын: Андрей Павлов

Отец ребёнка: Павел Терентьев

сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1859

Сын: Алексей Павлов

Отец ребёнка: Павел Терентьев

сельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1860

Дочь: Елена Павлова

Отец ребёнка: Павел Терентьев

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1862

Сын: Никита Павлов

Отец ребёнка: Павел Терентьев

сельцо Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1864

Дочь: Акилина Павлова

Отец ребёнка: Павел Терентьев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.05.1885
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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