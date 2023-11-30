Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти11.06.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Иван (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Дочь: Ефимия Яковлева
Отец ребёнка: Бодюльков Яков Григорьев
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Бодюльков Яков Григорьев
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Бодюльков Яков Григорьев
Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков
Дочь: Анастасия (Наталия) Захарова
Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков
Дочь: Параскева Захарова
Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков
Сын: Яблоков Фома Захаров
Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков
Сын: Филипп Захаров
Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков
Сын: Федосий Захаров
Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков
Муж: Яблоков Захар Марков
Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков
Дочь: Евгения Захарова
Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков
Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков
Сын: Гавриил Захаров
Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков
Муж: Сергей Корнилиев