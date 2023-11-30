Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1801

Дата смерти

11.06.1822

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1819

Сын: Иван (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1819

Дочь: Ефимия Яковлева

Отец ребёнка: Бодюльков Яков Григорьев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1819

Муж: Бодюльков Яков Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1820

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Бодюльков Яков Григорьев

д.Галиски вотчины помещика Лидова,Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Бодюльков Яков Григорьев

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1821

Сын: Яблоков Анисим Захаров

Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анастасия (Наталия) Захарова

Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков

д.Тимошаты
Смерть
11.06.1822
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: горячка | вотчины помещика Дмитрия Лидова
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Параскева Захарова

Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков

Рождение ребёнка
1830

Сын: Яблоков Фома Захаров

Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Филипп Захаров

Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков

Рождение ребёнка
?.01.1833

Сын: Федосий Захаров

Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков

Бракосочетание
20.09.1833

Муж: Яблоков Захар Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1834

Сын: Яблоков Андриан Захаров

Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1835

Дочь: Евгения Захарова

Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1839

Сын: Яблоков Семён Захаров

Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1842

Сын: Гавриил Захаров

Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Корнилиев

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close