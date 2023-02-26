Анастасия (Наталия) Захарова
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
д.Тимошаты
Бракосочетание
23.10.1838
Муж: Москалёв Иван мл
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.02.1844
Отец ребёнка: Москалёв Иван мл
Рождение ребёнка
28.06.1847
Дочь: Марфа Иоаннова
Отец ребёнка: Москалёв Иван мл
Бракосочетание
08.09.1852
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1853
Сын: Роман Никифоров
Отец ребёнка: Лазарев Никифор (Никита) Давидов
Смерть
Неизвестно