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Анастасия (Наталия) Захарова

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Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Яблоков Захар Марков

Мать: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

д.Тимошаты
Бракосочетание
23.10.1838

Муж: Москалёв Иван мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.02.1844

Сын: Москалёв Архип Иванов

Отец ребёнка: Москалёв Иван мл

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1847

Дочь: Марфа Иоаннова

Отец ребёнка: Москалёв Иван мл

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.09.1852

Муж: Лазарев Никифор (Никита) Давидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1853

Сын: Роман Никифоров

Отец ребёнка: Лазарев Никифор (Никита) Давидов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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