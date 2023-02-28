Лазарев Никифор (Никита) Давидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Никифор (Никита) Давидов

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.02.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1805

Отец: Лазарев Давид Илларионов

Мать: Евдокия Титова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
18.10.1825

Жена: Стефанида Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Стефанида Антонова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анастасия Никифорова

Мать ребёнка: Стефанида Антонова

Рождение ребёнка
20.02.1830

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Стефанида Антонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1832

Дочь: Лукерия (Гликерия) Никифорова

Мать ребёнка: Стефанида Антонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1836

Сын: Лазарев Василий Никифоров

Мать ребёнка: Стефанида Антонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1837

Сын: Лазарев Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Стефанида Антонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1839

Сын: Лазарев Авраамий Никифоров

Мать ребёнка: Стефанида Антонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1842

Дочь: Елена Никифорова

Мать ребёнка: Стефанида Антонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1844

Дочь: Феодосия Никифорова

Мать ребёнка: Стефанида Антонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1846

Сын: Лазарев Иоанн Никифоров

Мать ребёнка: Стефанида Антонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1849

Дочь: Агафия Никифорова

Мать ребёнка: Стефанида Антонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1850

Дочь: Агрипина Никифорова

Мать ребёнка: Стефанида Антонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.09.1852

Жена: Анастасия (Наталия) Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1853

Сын: Роман Никифоров

Мать ребёнка: Анастасия (Наталия) Захарова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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