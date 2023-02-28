Лазарев Никифор (Никита) Давидов
Место рождения
Дата рождения09.02.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Лазарев Давид Илларионов
Мать: Евдокия Титова
Жена: Стефанида Антонова
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Стефанида Антонова
Дочь: Анастасия Никифорова
Мать ребёнка: Стефанида Антонова
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Стефанида Антонова
Дочь: Лукерия (Гликерия) Никифорова
Мать ребёнка: Стефанида Антонова
Сын: Лазарев Василий Никифоров
Мать ребёнка: Стефанида Антонова
Сын: Лазарев Алексей Никифоров
Мать ребёнка: Стефанида Антонова
Сын: Лазарев Авраамий Никифоров
Мать ребёнка: Стефанида Антонова
Дочь: Елена Никифорова
Мать ребёнка: Стефанида Антонова
Дочь: Феодосия Никифорова
Мать ребёнка: Стефанида Антонова
Мать ребёнка: Стефанида Антонова
Дочь: Агафия Никифорова
Мать ребёнка: Стефанида Антонова
Дочь: Агрипина Никифорова
Мать ребёнка: Стефанида Антонова
Сын: Роман Никифоров
Мать ребёнка: Анастасия (Наталия) Захарова