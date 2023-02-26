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Яблоков Захар Марков

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.09.1797

Дата смерти

27.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1797

Отец: Марк Анисимов

Мать: Матрона Петрова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1821

Сын: Яблоков Анисим Захаров

Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анастасия (Наталия) Захарова

Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
04.08.1823

Дочь: Евдокия Захарова

Мать ребёнка: Анна Стефанова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Параскева Захарова

Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Яблоков Фома Захаров

Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Филипп Захаров

Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

Рождение ребёнка
10.01.1833

Сын: Федосий Захаров

Мать ребёнка: Анна Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1833

Сын: Федосий Захаров

Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

Бракосочетание
20.09.1833

Жена: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1834

Сын: Яблоков Андриан Захаров

Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1835

Дочь: Евгения Захарова

Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1839

Сын: Яблоков Семён Захаров

Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1842

Сын: Гавриил Захаров

Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Стефанова

Смерть
27.06.1848
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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