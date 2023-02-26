Яблоков Захар Марков
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.09.1797
Дата смерти27.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Марк Анисимов
Мать: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова
Дочь: Анастасия (Наталия) Захарова
Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова
Дочь: Евдокия Захарова
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Дочь: Параскева Захарова
Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова
Сын: Яблоков Фома Захаров
Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова
Сын: Филипп Захаров
Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова
Сын: Федосий Захаров
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Сын: Федосий Захаров
Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова
Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова
Дочь: Евгения Захарова
Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова
Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова
Сын: Гавриил Захаров
Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова
Жена: Анна Стефанова