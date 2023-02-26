Анна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти17.02.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1823
Дочь: Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
10.01.1833
Сын: Федосий Захаров
Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яблоков Захар Марков
Смерть
17.02.1833
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище