Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

17.02.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1823

Дочь: Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
10.01.1833

Сын: Федосий Захаров

Отец ребёнка: Яблоков Захар Марков

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яблоков Захар Марков

Смерть
17.02.1833
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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