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Бодюльков Яков Григорьев

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.03.1794

Дата смерти

03.08.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1794

Отец: Бодюльков (амелчинин) Григорий Федосов

Мать: Бодюлькова Матрона Лукьянова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1819

Дочь: Ефимия Яковлева

Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1819

Жена: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1820

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

д.Галиски вотчины помещика Лидова,Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1824

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Фёдорова)

сельцо Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1824
сельцо Варушенки
дворовой человек у прапорщика Фёдора Нелидова
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бодюльков Константин Яковлев

Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Фёдорова)

Рождение ребёнка
1830

Сын: Бодюльков Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Фёдорова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодюлькова Ксения (Фёдорова)

Смерть
03.08.1831
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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