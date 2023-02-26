Бодюльков Яков Григорьев
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.03.1794
Дата смерти03.08.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1794
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1819
Дочь: Ефимия Яковлева
Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1819
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1820
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова
д.Галиски вотчины помещика Лидова,Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Бодюлькова - Яблокова Агафия Михайлова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1824
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Фёдорова)
сельцо Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1824
сельцо Варушенки
дворовой человек у прапорщика Фёдора Нелидова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бодюльков Константин Яковлев
Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Фёдорова)
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бодюльков Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Бодюлькова Ксения (Фёдорова)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1831
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище