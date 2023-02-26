Бодюльков (Амелчинин) Григорий Федосов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодюльков (Амелчинин) Григорий Федосов

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1760

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Амелчинин Федос Афанасьев

Мать: Амелчинина Федора Андреева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780

Сын: Бодюльков Николай Григорьев

Мать ребёнка: Бодюлькова Матрона Лукьянова

Рождение ребёнка
23.03.1794

Сын: Бодюльков Яков Григорьев

Мать ребёнка: Бодюлькова Матрона Лукьянова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.07.1808

Жена: Агрипина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
1818
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
28.04.1834
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