Бодюльков (Амелчинин) Григорий Федосов
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1760
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780
Сын: Бодюльков Николай Григорьев
Мать ребёнка: Бодюлькова Матрона Лукьянова
Рождение ребёнка
23.03.1794
Мать ребёнка: Бодюлькова Матрона Лукьянова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.07.1808
Жена: Агрипина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
1818
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
28.04.1834