Амелчинин Федос Афанасьев
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1740
Дата смерти12.04.1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Амелчинин Афанасий Емельянов
Мать: не указана
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1760
Сын: Бодюльков (амелчинин) Григорий Федосов
Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1772
Сын: Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов
Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Василий (Фёдоров)
Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бодюльков Дмитрий Федосов
Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Феодосия Федосова
Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Евдокия Федосова
Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Николай Федосов
Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева
Смерть
12.04.1809
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: болен был обложной болезнью