Амелчинин Федос Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелчинин Федос Афанасьев

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1740

Дата смерти

12.04.1809

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Амелчинин Афанасий Емельянов

Мать: не указана

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1760

Сын: Бодюльков (амелчинин) Григорий Федосов

Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1772

Сын: Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов

Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Бодюльков Артём Федосиев

Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева

Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Василий (Фёдоров)

Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бодюльков Дмитрий Федосов

Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Феодосия Федосова

Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Евдокия Федосова

Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Николай Федосов

Мать ребёнка: Амелчинина Федора Андреева

Смерть
12.04.1809
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: болен был обложной болезнью
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