Анна (Фёдорова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1793
Дочь: Пелагия Маркова
Отец ребёнка: Марк Фёдоров
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1797
Сын: Елисей ст
Отец ребёнка: Марк Фёдоров
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1798
Сын: Елисей Марков
Отец ребёнка: Марк Фёдоров
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1801
Сын: Ульян Марков
Отец ребёнка: Марк Фёдоров
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1806
Дочь: Агрипина Маркова
Отец ребёнка: Марк Фёдоров
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк Фёдоров
Смерть
Неизвестно