Анна (Фёдорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Фёдорова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1793

Дочь: Пелагия Маркова

Отец ребёнка: Марк Фёдоров

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1797

Сын: Елисей ст

Отец ребёнка: Марк Фёдоров

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1798

Сын: Елисей Марков

Отец ребёнка: Марк Фёдоров

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1801

Сын: Ульян Марков

Отец ребёнка: Марк Фёдоров

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1806

Дочь: Агрипина Маркова

Отец ребёнка: Марк Фёдоров

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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