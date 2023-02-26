Марк Фёдоров
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1769
Дата смерти29.12.1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Фёдор
Мать: не указана
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1793
Дочь: Пелагия Маркова
Мать ребёнка: Анна (Фёдорова)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1797
Сын: Елисей ст
Мать ребёнка: Анна (Фёдорова)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1798
Сын: Елисей Марков
Мать ребёнка: Анна (Фёдорова)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1801
Сын: Ульян Марков
Мать ребёнка: Анна (Фёдорова)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1806
Дочь: Агрипина Маркова
Мать ребёнка: Анна (Фёдорова)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна (Фёдорова)
Смерть
29.12.1807
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.