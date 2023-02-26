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Марк Фёдоров

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

29.12.1807

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Фёдор

Мать: не указана

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1793

Дочь: Пелагия Маркова

Мать ребёнка: Анна (Фёдорова)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1797

Сын: Елисей ст

Мать ребёнка: Анна (Фёдорова)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1798

Сын: Елисей Марков

Мать ребёнка: Анна (Фёдорова)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1801

Сын: Ульян Марков

Мать ребёнка: Анна (Фёдорова)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1806

Дочь: Агрипина Маркова

Мать ребёнка: Анна (Фёдорова)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (Фёдорова)

Смерть
29.12.1807
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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