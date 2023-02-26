Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти22.08.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Бракосочетание
28.10.1796
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1797
Дочь: Анастасия Малахиева
Мать ребёнка: Амелчинина Татьяна Васильева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1799
Сын: Бодюльков Карп (Малахиев)
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1801
Сын: Малашенков Аким (Яким Малофеев)
Мать ребёнка: Амелчинина Татьяна Васильева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1804
Дочь: Акилина Малахиева
Мать ребёнка: Амелчинина Татьяна Васильева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Малашенков Андрей (Малахов)
Мать ребёнка: Амелчинина Татьяна Васильева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Васильева
Смерть
22.08.1845
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной