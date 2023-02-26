Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

22.08.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Амелчинин Федос Афанасьев

Мать: Амелчинина Федора Андреева

Бракосочетание
28.10.1796

Жена: Амелчинина Татьяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1797

Дочь: Анастасия Малахиева

Мать ребёнка: Амелчинина Татьяна Васильева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1799

Сын: Бодюльков Карп (Малахиев)

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1801

Сын: Малашенков Аким (Яким Малофеев)

Мать ребёнка: Амелчинина Татьяна Васильева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1804

Дочь: Акилина Малахиева

Мать ребёнка: Амелчинина Татьяна Васильева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Малашенков Андрей (Малахов)

Мать ребёнка: Амелчинина Татьяна Васильева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Васильева

Смерть
22.08.1845
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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