Малашенков Аким (Яким Малофеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенков Аким (Яким Малофеев)

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.09.1801

Дата смерти

15.07.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1801

Отец: Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов

Мать: Амелчинина Татьяна Васильева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1833

Сын: Малашенков Денис Акимов

Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1836

Сын: Малашенков Илья Акимов

Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1838

Сын: Малашенков Трифон Акимов

Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1840

Дочь: Александра Акимова

Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1842

Дочь: Марфа ст.

Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1845

Дочь: Дарья Акимова

Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1846

Дочь: Марфа Акимова

Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1849

Дочь: Агафия Акимова

Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1854

Сын: Малашенков Семён Акимов

Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.07.1855
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Малашенков Трифон Акимов

Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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