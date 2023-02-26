Малашенков Аким (Яким Малофеев)
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.09.1801
Дата смерти15.07.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1801
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1833
Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1836
Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1838
Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1840
Дочь: Александра Акимова
Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1842
Дочь: Марфа ст.
Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1845
Дочь: Дарья Акимова
Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1846
Дочь: Марфа Акимова
Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1849
Дочь: Агафия Акимова
Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1854
Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.07.1855
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1855
Мать ребёнка: Малашенкова Ефросинья Власова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.