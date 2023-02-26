Малашенков Семён Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалашенков Семён Акимов

Малашенков Семён Акимов

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1854

Отец: Малашенков Аким (Яким Малофеев)

Мать: Малашенкова Ефросинья Власова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1873

Жена: Малашенкова Дария Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.03.1875

Сын: Малашенков Федот Семёнов

Мать ребёнка: Малашенкова Дария Тихонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1876

Дочь: Новикова Акилина Семёнова

Мать ребёнка: Малашенкова Дария Тихонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1878

Дочь: Лепёшкина Ефросинья Семёнова

Мать ребёнка: Малашенкова Дария Тихонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1880

Сын: Малашенков Андрей Семёнов

Мать ребёнка: Малашенкова Дария Тихонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1884

Дочь: Булохова Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Малашенкова Дария Тихонова

д.Слобода Поречского уезда
Рождение ребёнка
01.12.1886

Сын: Малашенков Иван ст

Мать ребёнка: Малашенкова Дария Тихонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1892

Сын: Малашенков Илларион Семёнов

Мать ребёнка: Малашенкова Дария Тихонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1894

Сын: Малашенков Иван мл.

Мать ребёнка: Малашенкова Дария Тихонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1897

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Малашенкова Дария Тихонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1897

Дочь: Татьяна Семёнова

Мать ребёнка: Малашенкова Дария Тихонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малашенков Яков

Мать ребёнка: Малашенкова Дария Тихонова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close