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Малашенков Федот Семёнов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.03.1875

Дата смерти

18.07.1875

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875

Отец: Малашенков Семён Акимов

Мать: Малашенкова Дария Тихонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.07.1875
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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