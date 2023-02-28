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Малашенкова Дария Тихонова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.03.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1858

Отец: Тихон Денисов

Мать: Васса Пахомова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1873

Муж: Малашенков Семён Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.03.1875

Сын: Малашенков Федот Семёнов

Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1876

Дочь: Новикова Акилина Семёнова

Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1878

Дочь: Лепёшкина Ефросинья Семёнова

Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1880

Сын: Малашенков Андрей Семёнов

Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1884

Дочь: Булохова Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов

д.Слобода Поречского уезда
Рождение ребёнка
01.12.1886

Сын: Малашенков Иван ст

Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1892

Сын: Малашенков Илларион Семёнов

Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1894

Сын: Малашенков Иван мл.

Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1897

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1897

Дочь: Татьяна Семёнова

Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малашенков Яков

Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов

Смерть
Неизвестно
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