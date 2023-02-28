Малашенкова Дария Тихонова
Место рождения
Дата рождения04.03.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1858
Отец: Тихон Денисов
Мать: Васса Пахомова
Бракосочетание
11.11.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.03.1875
Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1876
Дочь: Новикова Акилина Семёнова
Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1878
Дочь: Лепёшкина Ефросинья Семёнова
Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1880
Сын: Малашенков Андрей Семёнов
Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1884
Дочь: Булохова Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов
д.Слобода Поречского уезда
Рождение ребёнка
01.12.1886
Сын: Малашенков Иван ст
Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1892
Сын: Малашенков Илларион Семёнов
Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1894
Сын: Малашенков Иван мл.
Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1897
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1897
Дочь: Татьяна Семёнова
Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малашенков Яков
Отец ребёнка: Малашенков Семён Акимов
Смерть
Неизвестно