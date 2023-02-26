Булохова (Малашенкова) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булохова (Малашенкова) Анастасия Семеновна

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда

Дата рождения

10.03.1884

Дата смерти

20.10.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884

Отец: Малашенков Семён Акимов

Мать: Малашенкова Дария Тихонова

д.Слобода Поречского уезда
Бракосочетание
11.?.1902

Муж: Булохов Павел Иванович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1904

Дочь: Никитенкова Анна Павловна

Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1907

Сын: Булохов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.10.1910
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Демидовский р/н, д.Слобода
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