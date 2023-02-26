Булохова (Малашенкова) Анастасия Семеновна
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда
Дата рождения10.03.1884
Дата смерти20.10.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884
д.Слобода Поречского уезда
Бракосочетание
11.?.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1904
Дочь: Никитенкова Анна Павловна
Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1907
Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович
Смерть
20.10.1910
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Демидовский р/н, д.Слобода