Никитенкова (Булохова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенкова (Булохова) Анна Павловна

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.06.1904

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1904

Отец: Булохов Павел Иванович

Мать: Булохова Анастасия Семеновна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1923

Дочь: Смирнова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Никитенков Сергей Михайлович

Россия
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитенков Сергей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1996
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