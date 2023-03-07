Никитенкова (Булохова) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения26.06.1904
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1904
Рождение ребёнка
05.09.1923
Дочь: Смирнова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Никитенков Сергей Михайлович
Россия
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитенков Сергей Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1996