Смирнова (Никитенкова) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Никитенкова) Вера Сергеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

05.09.1923

Дата смерти

12.08.2010

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1923

Отец: Никитенков Сергей Михайлович

Мать: Никитенкова Анна Павловна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Андреевич

г.Рудня Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
14.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Андреевич

г.Рудня Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Алексей Андреевич

Смерть
12.08.2010
Похороны
Неизвестно
д.Максимово Демидовского р-на
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