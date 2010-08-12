Смирнова (Никитенкова) Вера Сергеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения05.09.1923
Дата смерти12.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1923
Россия
Рождение ребёнка
Около 1948
г.Рудня Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Около 1951
Рождение ребёнка
Около 1958
Рождение ребёнка
14.03.1959
г.Рудня Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.2010
Похороны
Неизвестно
д.Максимово Демидовского р-на