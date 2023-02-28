Булохов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1884
Дата смерти28.01.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1884
Отец: Булохов Иван Иванович
Бракосочетание
11.?.1902
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Булохова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
26.06.1904
Дочь: Никитенкова Анна Павловна
Мать ребёнка: Булохова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
11.09.1907
Мать ребёнка: Булохова Анастасия Семеновна
Бракосочетание
18.?.1911
Жена: Булохова Мария Устиновна
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
21.12.1913
Мать ребёнка: Булохова Мария Устиновна
Рождение ребёнка
01.12.1915
Мать ребёнка: Булохова Мария Устиновна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Kurpienė Александра
Мать ребёнка: Булохова Мария Устиновна
Рождение ребёнка
01.04.1924
Дочь: Птицына Анна Павловна
Мать ребёнка: Булохова Мария Устиновна
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1929
Мать ребёнка: Булохова Мария Устиновна
Рождение ребёнка
16.09.1929
Мать ребёнка: Булохова Мария Устиновна
Галиски, Демидовский, Смоленская, Россия
Место жительства
Между 1945 и 1948
Смерть
28.01.1953
г. Рудня Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
г.Рудня Смоленской обл.