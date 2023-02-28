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Булохов Павел Иванович

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.01.1884

Дата смерти

28.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1884

Отец: Булохов Иван Иванович

Мать: Булохова Евдокия Андреевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.?.1902

Жена: Булохова Анастасия Семеновна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Булохова Анастасия Семеновна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1904

Дочь: Никитенкова Анна Павловна

Мать ребёнка: Булохова Анастасия Семеновна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1907

Сын: Булохов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Булохова Анастасия Семеновна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.?.1911

Жена: Булохова Мария Устиновна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
21.12.1913

Сын: Булохов Петр Павлович

Мать ребёнка: Булохова Мария Устиновна

Рождение ребёнка
01.12.1915

Сын: Булохов Николай Павлович

Мать ребёнка: Булохова Мария Устиновна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Kurpienė Александра

Мать ребёнка: Булохова Мария Устиновна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1924

Дочь: Птицына Анна Павловна

Мать ребёнка: Булохова Мария Устиновна

Рождение ребёнка
Между 1925 и 1929

Сын: Булохов Иван Павлович

Мать ребёнка: Булохова Мария Устиновна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1929

Сын: Булохов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Булохова Мария Устиновна

Галиски, Демидовский, Смоленская, Россия
Место жительства
Между 1945 и 1948
Смерть
28.01.1953
г. Рудня Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
г.Рудня Смоленской обл.
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