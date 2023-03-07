Булохов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения01.12.1915
Дата смерти02.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1915
Отец: Булохов Павел Иванович
Мать: Булохова Мария Устиновна
Военная служба
10.09.1941
Дзержинский РВК, Смоленская обл., Дзержинский р-н
Рождение ребёнка
09.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булохова Вера Даниловна
г.Бобруйск Могилевской обл.
Военная служба
Неизвестно
майор арт.-тех. службы
Военная награда
Неизвестно
Орден Красной Звезды ,Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
02.12.1994
г.Смоленск
Похороны
Неизвестно
г.Смоленск