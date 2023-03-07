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Булохов Николай Павлович

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.12.1915

Дата смерти

02.12.1994

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1915

Отец: Булохов Павел Иванович

Мать: Булохова Мария Устиновна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
10.09.1941
Дзержинский РВК, Смоленская обл., Дзержинский р-н
Рождение ребёнка
09.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булохова Вера Даниловна

г.Бобруйск Могилевской обл.
Военная служба
Неизвестно
майор арт.-тех. службы
Военная награда
Неизвестно
Орден Красной Звезды ,Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
02.12.1994
г.Смоленск
Похороны
Неизвестно
г.Смоленск
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