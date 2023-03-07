Булохова (Клюшева) Мария Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булохова (Клюшева) Мария Устиновна

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.10.1893

Дата смерти

20.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1893

Отец: Клюшев (ананенков) Устин Варфоломеевич

Мать: Клюшева (ананенкова) Ксения Исаевна

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.?.1911

Муж: Булохов Павел Иванович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
21.12.1913

Сын: Булохов Петр Павлович

Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1915

Сын: Булохов Николай Павлович

Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Kurpienė Александра

Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1924

Дочь: Птицына Анна Павловна

Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Между 1925 и 1929

Сын: Булохов Иван Павлович

Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1929

Сын: Булохов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович

Галиски, Демидовский, Смоленская, Россия
Смерть
20.02.1959
г.Рудня Смоленской обл.
Причина смерти: кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно
г.Рудня Смоленской обл.
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