Булохова (Клюшева) Мария Устиновна
Место рождения
Дата рождения05.10.1893
Дата смерти20.02.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1893
Бракосочетание
18.?.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
21.12.1913
Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1915
Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Kurpienė Александра
Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1924
Дочь: Птицына Анна Павловна
Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1929
Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1929
Отец ребёнка: Булохов Павел Иванович
Галиски, Демидовский, Смоленская, Россия
Смерть
20.02.1959
г.Рудня Смоленской обл.
Причина смерти: кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно
г.Рудня Смоленской обл.