Булохов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булохов Иван Павлович

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Между 1925 и 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1925 и 1929

Отец: Булохов Павел Иванович

Мать: Булохова Мария Устиновна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухарева Людмила

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г.Рудня Смоленской обл.
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