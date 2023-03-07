Булохов Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1925 и 1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1925 и 1929
Отец: Булохов Павел Иванович
Мать: Булохова Мария Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухарева Людмила
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г.Рудня Смоленской обл.