Булохов Михаил Павлович
Место рожденияГалиски, Демидовский, Смоленская, Россия
Дата рождения16.09.1929
Дата смерти06.12.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1929
Отец: Булохов Павел Иванович
Мать: Булохова Мария Устиновна
Галиски, Демидовский, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1955
Сын: Булохов Валерий
Мать ребёнка: Булохова Мария Васильевна
ж/д будка 202 км Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
23.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булохова Мария Васильевна
г.Рудня Смоленской обл.,ул.Новая.
Рождение ребёнка
17.11.1961
Сын: Булохов Михаил
Мать ребёнка: Булохова Мария Васильевна
г.Рудня Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1961
г.Рудня Смоленской обл.
Причина смерти: опухоль головного мозга
Похороны
Неизвестно
г.Рудня