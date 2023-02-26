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Булохов Михаил Павлович

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Место рождения

Галиски, Демидовский, Смоленская, Россия

Дата рождения

16.09.1929

Дата смерти

06.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1929

Отец: Булохов Павел Иванович

Мать: Булохова Мария Устиновна

Галиски, Демидовский, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1955

Сын: Булохов Валерий

Мать ребёнка: Булохова Мария Васильевна

ж/д будка 202 км Бабынинского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
23.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булохова Мария Васильевна

г.Рудня Смоленской обл.,ул.Новая.
Рождение ребёнка
17.11.1961

Сын: Булохов Михаил

Мать ребёнка: Булохова Мария Васильевна

г.Рудня Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булохова Мария Васильевна

Смерть
06.12.1961
г.Рудня Смоленской обл.
Причина смерти: опухоль головного мозга
Похороны
Неизвестно
г.Рудня
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